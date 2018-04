Euroopa Komisjoni ametnikud otsisid läbi meediakompanii Fox kontori Londonis

Komisjoni ametnike sõnul on nad mitmes EL-i riigis läbi otsinud mitu ettevõtet, mis töötavad spordisündmuste edastamise ja edastamise õiguste vallas.

«Komisjon muretseb, et asjassepuutuvad firmad võisid rikkuda EL-i konkurentsieeskirju, mis keelavad kartellid ja piirava äritegevuse,» teatas komisjon.

«Etteteatamata inspektsioonid on esialgne samm arvatava konkurentsivastase tegevuse uurimisel.»

Komisjon rõhutas, et läbiotsimise toimumine ei tähenda, et firma on süüdi konkurentsireeglite rikkumises.