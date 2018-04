Lagarde: kaubandusprotektsionism õõnestab maailma majanduskasvu

Lagarde'i sõnul peaksid riigid end rahvusvahelisele kaubandusele avama veelgi rohkem ning keskenduma siseriikliku praktika reformimisele, mitte uute kaubandustõkete püstitamisele.

Kaubandusbilansi puudujäägist ebaausate kaubanduse kohta järelduste tegemine on viga, lausus Lagarde. Fakt on see, et «see kahepoolne tasakaalutus on hetkepilt majanduste tööjaotusest,» lausus ta.

Avalduse adressaadiks peetakse USA presidenti Donald Trumpi, kes ägestas kaubandusvaidlust Hiinaga. Trump on korduvalt sarjanud USA kaubandusbilansi puudujääki Hiinaga.

Trump kehtestas aprillis impordimaksu terasele ja alumiiniumile ning teatas, et kehtestab Hiina kaupadele 50 miljardi dollari ulatuses tariife intellektuaalse omandi varastamise eest. Pärast seda on Washington ja Peking ähvardanud kehtestada teineteisele uusi tariife ning kardetakse, et maailma kahe suurima majandusega riigi vahel puhkeb kaubandussõda.

Valitsused «peavad hoiduma kõikidest protektsionismi vormidest», ärgitas Lagarde.

«Pidage meeles - mitmepoolne kaubandussüsteem on viimase põlvkonna jooksul meie maailma ümber kujundanud. See aitas maailmas poole võrra vähendada äärmuslikus vaesuses elavate inimeste osakaalu.»

Vabakaubandus «on loonud miljoneid uusi ja kõrgemapalgalisi töökohti,» lisas ta.

«Kuid nüüd ähvardab seda reeglitel ja jagatud vastutustel põhinevat süsteemi puruksrebimine,» hoiatas Lagarde.

«See oleks andestamatu kollektiivne poliitika läbikukkumine.»

Kogemus näitab, et protektsionistlikud «impordipiirangud kahjustavad kõiki, eriti vaesemaid tarbijaid», sest need muudavad tooted kallimaks, rõhutas Lagarde.

Kaubandustõkked «ei lase kaubandusel etendada ka oma keskset rolli produktiivsuse tõstmisel», lausus ta. IMF on korduvalt öelnud, et arenenud majandusega riigid peavad tõstma töötajate produktiivsust, et saavutada suuremat majanduskasvu.

Valitsused peaksid üritama vähendada kaubandustõkkeid ja lahendama erimeelsusi erimeetmete abita. Lisaks peaksid nad väljaõppe ja hariduse kaudu otse aitama neid, kelle töövaldkonnas toimuvad suured muutused, mis lähtuvad näiteks kaubandusest või uuest tehnoloogiast, lisas Lagarde.