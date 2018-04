Maksuamet Hiiumaal ümbrikupalga maksjaid ei tuvastanud

Lisaks ettevõtete külastusele kohtuti ka Hiiumaa vallavalitsuse esindajatega, et arutada, kuidas vald hankijana saab aidata kaasa ümbrikupalga probleemi vähendamisele. Üheks maksuameti tutvustatud võimaluseks on sellest aastast jõustunud riigihangete seaduse säte, mis kohustab ehitustööde hankijat nõudma selgitust, kui pakkuja või tema alltöövõtja töötajate keskmine töötasu on alla 70 protsendi ehitusvaldkonna keskmisest töötasust.

«Amet saab valda kui riigihanke läbiviijat aidata taustakontrolli tegemisel ja kõrvaldamise otsuse põhjendamisel, kui on avalikest andmetest näha, et ehitusettevõttel võib olla ümbrikupalga maksmise kahtlus. Sellise kontrolli eesmärk on, et inimeste poolt maksudena tasutud raha eest osutaks teenust korrektne ettevõtja,» märkis Lepassar.