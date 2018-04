Ehitushind õgib arendaja kasumit

«Kui vaadata väljastatud ehituslube, võime ennustada arendustegevuse langevat trendi ning pigem jääb uute korterite pakkumiste arv tulevikus 3000-3500 juurde,» kommenteeris kinnisvaraturu seisu Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse esimees Jaanus Laugus Äripäevale, lisades, et kui mõõdukas majanduskasv püsib, on see igati aktsepteeritav ja asjakohane.