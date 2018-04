Tippkoka seljavõit Läti pankuri ja teiste vihaste naabrite üle

Sellisel moel restorani sulgemine oli Zaštšerinskile šokk. «Ega me mingid amatöörid ole. See pole meil esimene, teine või kolmas restoran, mille avasime. Keegi ei osanud sellist asja ette näha. Vaatasime koos advokaatidega kõik asjad läbi ja veendusime, et meil on õigus siin restoran avada. Pärast tuli välja, et hoopis neil [naabritel] polnud õigust meid kinni panna.»