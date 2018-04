Tallinna taksojuhid kiitsid leedulasele Rail Balticut

«Mulle tundub, et eestlased teavad Rail Balticust palju rohkem kui leedulased, sest kõik juhuslikud inimesed Eestis, kellega olen rääkinud, teavad seda projekti,» sõnas Sankovski. «Kõik Tallinna taksojuhid, kellega olen sõitnud, on uue raudtee poolt. Nad ütlevad, et see projekt arendab äri ja on majandusele kasulik.»

Samas ehmatas Swissôtelis toimuvale Rail Baltica Global Forumile saabunud Sankovskit raudteevastaste jõuline meeleavaldus. «Kas need inimesed suudaksid tõepoolest panna Eesti oma senist poliitikat muutma,» küsis mees.

«Huvitav, miks need tavalised eestlased, kes mulle Rail Balticu kohta head rääkisid, oma sõnumiga välja ei tule?»

Sankovski üllatust suurendas asjaolu, et tema kodumaal ei ole seni tekkinud infrastruktuuride, tehnoloogia ja progressi vastu võitlevaid ühiskondlikke liikumisi.

«Kui siin oli hotelli ukse taga paarkümmend inimest, siis pole see just suur meeleavaldus. See ei näita ka avalikku arvamust,» tõdes Sankovski.

Rääkides kolme riigi ühisettevõtet RB Raili veebruaris tabanud juhtimiskriisist, kui aktsionärid avaldasid umbusaldust ettevõtte tegevjuhile Baiba Rubesale, pidi Sankovski tunnistama, et ettevõtte nõukogu ei suutnud aktsionäride tahet täita.

«Aktsionäride seisukoht Rubesa umbusaldamise suhtes ei ole muutunud,» lausus ta. «Kui teema jõudis nõukogusse, siis mingisugust otsust ei langetatud. Küll aga saavutati kokkulepe väga selgete reeglite osas, kuidas juhatuse ja nõukogu koostöö peab edaspidi välja nägema.»

Samas ei osanud Sankovski välja pakkuda viise, kuidas tugevat ja karismaatilist Rubesat erimeelsuste tekkides taas kontrollida.

«See on juhatuse esimehe isiklik otsus jätkata oma ametikohal. Me ei saa vabu inimesi kunagi lõpuni kontrollida,» lausus Sankovski. «Saame aga tagada, et peame kinni kokku lepitud reeglitest isegi praegu, enne oktoobrit, kui Rubesa leping juhina lõppeb. Need reeglid antakse kindlasti edasi uuele isikule, kes asub ettevõtet juhtima.»

Samas ütles ta, et RB Railile uue juhi leidmise konkurssi pole veel välja kuulutatud. Polevat isegi selgeid põhimõtteid, millistele tingimustele uus juht vastama peaks – sellega teemaga tegeleb alles vastav komitee.

Sankovski jättis vastamata küsimusele, kas tema arvates on võimalik Rubesa jätkamine senisel ametikohal. Kuna Rail Balticu arendamisel on mõned projekteerimistööd ettenähtud graafikust maha jäänud, keskendutakse nüüd sisemiste vastuolude klaarimise asemel koostööle ja tulemusele, kinnitas Sankovski.

Üks pidurdav vaidluskoht seisneb selles, kas ehitada Kaunase ja Poola piiri vahele täiesti uus raudtee või kasutada juba olemasolevat Euroopa laiusega lõiku. Palgatud inseneritööde konsultatsioonifirma peab andma sellele küsimusele vastuse tänavu kolmandas kvartalis.

Sankovski lükkas ümber väited, justkui üritaksid leedulased ilmtingimata klammerduda kõveriku Kaunase-trassi külge, mis tooks seal kaasa palju väiksemad kiirused, kui Rail Balticule kavandatud 240 kilomeetrit tunnis.

Üks Rubesa algatusel tüli majja toonud idee kõlas, et projekti edu tagamiseks tuleks kogu ehitustegevus koondada ühisettevõtte RB Rail alla. «Meie kokkulepped koostöö parandamiseks ja kiirendamiseks ei sisalda kokkuleppeid ülesannete, struktuuri ja vastutuse ümberjagamise kohta,» ütles Sankovski. «Üldine idee ja arusaam seisneb selles, et lepingute skeemi pole vaja muuta.»

«240 kilomeetrit tunnis on projekti jaoks üldine, kuid loomulikult ei sõideta sellise kiirusega näiteks linnades – Kaunases ja raudteejaamades, mistõttu pole mõtet seal ka nii kiiretesse lõikudesse investeerida,» lisas Sankovski.