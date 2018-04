Politsei tahab välivormi raamlepingud sõlmida aprilli lõpuks

«Otsus edukaks tunnistamise kohta on tehtud ning soovime kolme eduka pakkujaga sõlmida raamlepingu. Soovime sõlmida raamlepingud hiljemalt aprilli kuu lõpuks,» ütles PPA tehnika- ja varustustalituse juht Argo Länik BNS-ile.

«Välivormi hankele esitati kolm pakkumust. Ühispakkumuse esitajaid oli kaks: Image Wear AS ja Image Wear OY ning A la Carte Uniforms OÜ ja A la Carte Identity Clothing AB, lisaks eelmainitutele osaleb hankel ka AS Profline,» ütles PPA pressiesindaja Olja Kivistik märtsis BNS-ile.

Ühe vormikomplekti eluea maksimaalseks pikkuseks on kolm aastat. Kogu PPA vormivarustuse välja vahetamine toimub esimese kahe aasta jooksul ning eeldusel, et täitja täidab selle aja jooksul lepingut korrektselt, on majanduslikult otstarbekas jätkata samade täitjatega kuni kahekordse vormiesemete kandmisperioodi lõpuni, ehk kokku kuueks aastaks.