Piimatootjatel oli hea aasta: Epiko käive kasvas pea poole võrra

Tulundusühistu Epiko on üleriigiline kahetasandiline ühistu, mille juriidilisteks liikmeteks on piirkondlikud ühistud ja äriühingud. Ühistu liikmeteks on piimatootjad-farmerid, talunikud. Ühistu eesmärkideks on piimatootjate majandustegevuse toetamine ühistegevuse ja teenuste osutamise kaudu. Põhiliseks tegevuseks on tootjatelt toorpiima kokkuostu ja edasimüügi vahendamine. Tulundusühistus on viis liiget.