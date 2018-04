Soome ettevõtja müüb endist Keskerakonna büroo hoonet magusa vaheltkasuga edasi

Toom-Rüütli tänav 3/5 krundil paiknevas hoones on viis korteriomandit üldpinnaga 1480 ruutmeetrit. Hoonestus on väliselt rekonstrueeritud 10 aastat tagasi, selgub kinnisvarafirma 1Partner müügikuulutusest. Kuulutuses on hoonete kompleksi hinnaks märgitud 4 850 000 eurot, BC 31 Holding maksis selle eest kokku 3 miljonit eurot.

Tallinna linnavaraamet müüs septembris korraldatud avalikul kirjalikul enampakkumisel Toom-Rüütli tänav 3/5 korteriomandid ainsa pakkumuse teinud BC 31 Holding OÜ-le 1,2 miljoni euroga. Korteriomandite üldpind on 167,7 ja 434,3 ruutmeetrit ning tegemist on mitteeluruumidega.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas toona, et büroo müügist saadud tulu eest saab erakond katta oma kohustused ja lisas, et müügisumma on rahuldav, kuid tuleb arvestada, et erakonnal oli ja on üleval mitmeid rahalisi kohustusi.