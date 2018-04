Liikluskindlustus tühjendab üha jõudsamalt autoomaniku rahakotti

Kindlustuse vahendamisega tegelevast IIZI Kindlustusmaaklerist öeldi ERR-ile , et liikluskindlustuse hind hakkas kerkima 2015. aastal, kuid kahel viimasel aastal on hinnatõus veelgi hoogu juurde saanud - 2016. aasta keskmine aastase poliisi makse oli 75,97 eurot, eelmisel aastal oli makse kerkinud juba 87,69 euroni.

Peamiseks põhjuseks on viimastel aastatel toimunud kahjud - Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika näitab, et 2016. aastal oli rekordkahjumiks 9,7 miljonit eurot.

Kindlustusjuhtumite arv on fondi andmetel püsinud samal tasemel, samas on aga üle kuue korra vähenenud liikluskindlustuse kahjum - mullu oli see 1,4 miljonit eurot. LKF on põhjusena välja toonud isikukahjude ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite languse võrreldes eelnenud aastaga, aga ka liikluskindlustuse üldist hinnatõusu.