Raivo Vare 400 kirjast: kultuuriinimesed igatsevad tagasi kaotatud mõju

Enam kui 400 Eesti ühiskonnategelast nõudsid tänases Postimehes ilmunud avalikus kirjas Rail Balticu seaduse tühistamist.

Nad pöördusid riigikogu liikmete poole, öeldes, et Eesti vabariik on võtnud kohustuse viia ellu raudteeprojekt, mille aluseks on olnud audiitorfirma EY tasuvusanalüüsi vigane järeldus, et uus raudtee on ühiskonnale sotsiaalmajanduslikult tulus. See ei ole nii, leiavad allakirjutanud.

Raivo Vare, enam kui 400 Eestis vähem ja rohkem nimekamat ühiskonnategelast nõuavad Rail Balticu seaduse tühistamist. Mida te sellest arvate?

Ma ei tea ühtegi suurt projekti, mille vastu Eestis inimesed ei oleks. Võtame Tartu tselluloositehase või Saaremaa silla – esimene reaktsioon on see, et pole vaja! Ärme üldse uurigi! Me ei tahagi sellest midagi teada! Naljatledes võib öelda, et selles mõttes on Rail Baltic vägagi progressiivne projekt.

Ma arvan, et selline vastuseis on ühiskondliku heaolu märk. Inimestel pole muud teha. Suuri probleeme ei eksisteeri ja on aega tegeleda väikeste võitlustega. See on heaoluühiskonna lävele jõudmise tunnus. Nii on igal pool arenenud läänemaailmas. Me ei eristu siin kuidagi.

Kas projekti vastaste argumendid on teie arvates tõsiseltvõetavad? Mida te neist arvate?

Ma olen ajas jälginud, miks inimesed Rail Balticu vastu seisavad. Algusaegade etteheide oli see, et raudtee teeb Eesti keskelt pooleks. Siis tulid jutud, et raudtee ohustab Nabala karstiala ja Tuhala nõiakaevu. Sellised veidi müstifitseeritud teemad.

Nüüdseks on aga emotsionaalsed ja NIMBY (not in my backyard. Tõlkes – ärge ehitage minu tagahoovi!-toim) kaalutlused asendunud rohkem ratsionaalsete argumentidega. Tuuakse välja Exceli tabel ja öeldakse, et tasuvusanalüüsid on valed, et raudtee ei too meile nii palju raha kui lubati ja nii edasi. Selles mõttes on progress toimunud.

Valdav osa raudtee vastastest, sealhulgas humanitaarid, ei jaga Excelist nagunii suurt midagi. Aga kuna eestvedamise liidrid on usaldusväärsed ja küllaltki ettevõtlikud inimesed, siis on ka humanitaaridel lihtsam oma emotsionaalset frustratsiooni välja elada, kui nad näevad, et Excel on mängu toodud.

Selles mõttes on teil õigus, et vahest tuntuimad raudtee vastased ongi just kultuuri- ja ühiskonnategelased.

Ma ütlen päris ausalt, et selle taga on see, et kultuuriintelligents vajab mingid ühendavat ja suurt teemat. Neil pole seda ammu olnud. Neist vanem põlvkond igatseb tagasi loomeliitude ühispleenumit, mis oli võimas poliitiline avaldus.

Avalikest kirjadest paistab selgelt läbi see, et kultuuriinimesed tahaks olla rohkem ütlejad. Võime isegi jõuda ühe poliitiku kunagise repliigini, et kultuuriinimesed jäägu oma liistude juurde. See, mida me nüüd näeme, on jõuline vastusamm.