Veeteede amet hakkab esimesel võimalusel Rukki kanalit mõõdistama

«Kaja sonari ehk kajaloodi andur on kallis ja õrn asi, see on vees ning seetõttu ei ole mõõdistust võimalik teha enne kui igasugune jää on piirkonnas uppunud või on tuul puhunud kanali piirkonna jäävabaks,» ütles esmaspäeval BNS-ile ameti pressiesindaja Priit Põiklik.