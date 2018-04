EAS toetab 11 Eesti väikesadama arendamist

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on toetuse eesmärgiks aidata kaasa tervikliku väikesadamate võrgustiku loomisele Eesti rannikul, kus sadamateenuste kättesaadavus on tagatud iga 30 meremiili tagant. «Sellise tihedusega sadamavõrgustik võimaldab harrastusmeresõitjatel mõistliku pikkusega päevateekonnaga Eesti vetes liikuda nii, et oleks võimalik sadamas ööbida,» selgitas Harjo. «Lisaks sadamavõrgustiku tihedusele on oluline külastajatele kõikide vajalike teenuste olemasolu sadamas, mis ühelt poolt meelitaks alustega saabujaid sadamasse jääma pikemalt kui üks öö ning teiselt poolt tooks piirkonda maismaad pidi saabuvaid külastajaid,» lisas ta.