Uus suund: Uberi kaudu saab varsti ka jalgrattaid tellida

JUMPi näol on tegemist klassikalise linnarattasüsteemiga, mis erineb teistest vaid selle poolest, et tegemist on elektriratastega ning nii ei pea kliendid ise edasi liikumiseks väntama, vahendab Business Insider. Kasutajad saavad endale sobivast kohast võtta ratta ning maksavad siis kaks dollarit 30-minutilise sõidu eest.