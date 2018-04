Märtsis vähenes töötute arv

2018. aasta esimeses kvartalis keskmiselt oli töötuna registreeritud 33 398 inimest. Võrreldes 2017. aasta esimese kvartaliga on registreeritud töötute arv suurenenud viie protsendi võrra, tulenedes vähenenud töövõimega klientide arvu kasvust. Nende registreeritud töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud, on aastatagusega võrreldes neli protsenti väiksem. Registreeritud töötuse määr ulatus esimeses kvartalis 5,1 protsendini, mis on 0,2 protsendipunkti kõrgem kui aasta tagasi ning 0,4 protsendipunkti kõrgem kui eelmises kvartalis.