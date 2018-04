Põlvili surutud Venemaa loob teenimisvõimaluse

Trigoni Venemaa fondi juht Jelena Rozenfeld'i sõnul on suure languse taustal tegemist eelkõige paanikamüügiga, vahendab Äripäev . «Sanktsioonide listi pandi kolm ettevõtet, milelga ei tohi varsti enam kaubelda, samas ülejäänud on hetkel puutumatud,» viitas ta sellele, et pikas perspektiivis sanktsioonid enamusi Venemaa börsiettevõtteid mõjutada ei tohiks.

«Nägime pärast Krimmi, kuidas indeks nii palju kukkus – tegemist oli ülereageerimisega, ning ka siis oli hea aeg osta,» tõi Rozenfeld paralleele 2014. aastaga. «Aga eks kõik sõltu sellest, kas investoritel on julgust aktsiaid juurde osta, pikas perspektiivis on aktsiad praegu 10 protsenti soodsamad,» arvas ta ja lisas, et ka Trigon on oma portfellis muudatusi tegemas.