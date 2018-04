Veebruaris laekus rekordiliselt vähe alkoholiaktsiisi

Rahandusministeeriumi värskest statistikast selgub, et veebruari eest laekus riigile vaid 5,9 miljonit eurot alkoholiaktsiisi. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on seda viiendiku võrra vähem. Reeglina on kuine alkoholimaksude laekumine riigikassasse jäänud 10-20 miljoni euro vahele.