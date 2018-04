Hoiu-laenuühistu: laenude intressimäärade tõus võib majandusele kasuks tulla

Eesti Pank hoiatab, et praegused intressimäärad ei ole igavesed ning inimesed, kes on võtnud ujuva intressimääraga pikaajalisi laene, peaksid olema valmis selleks, et nende maksed võivad tulevikus suureneda. Esmajärjekorras võib see olukord mõjutada neid, kes on võtnud eluasemelaene. Üldiselt on määrade tõstmine aga meede mõistliku majanduskasvu tempo leidmiseks.