Eesti startup kaasas 2 miljonit eurot eSIM teenuse arendamiseks

Nii Tallinnas kui ka Tartus baseeruv 1oT pakub asjade interneti ehk IoT (ingl k Internet of Things) seadmetele ülemaailmset võrguühendust. «Näiteks targa jalgratta tootja, kes soovib ühendada oma rattad internetti ja müüa neid täna Ameerika Ühendriiki ja homme Jaapanisse, ei pea enam ülemaailmse võrguühenduse saamiseks majandama mitme operaatoriga, mis toob kaasa eri lepingud, SIM-kaardid ja tehnilised integratsioonid, vaid saab 1oT kaudu teenuse kätte ühest kohast, kasutades ühte SIM-kaarti. 1oT on sõlminud paljude operaatoritega üle maailma ise lepingud ning koondanud nende teenused ühele SIM-kaardile ja haldusplatvormile,» selgitas 1oT tegevjuht ja asutaja Märt Kroodo.

Tegevjuhi sõnul leiab hetkel 1oT pakutava SIM-kaardiga varustatud tarku seadmeid kõikidelt kontinentidelt ja kasutajate hulk aina kasvab. Ka praegu 1oT poolt pakutavatel SIM-kaartidel on võimalik operaatoreid vahetada olenevalt asukohast ja signaalitugevusest, kuid see on piiratud esialgselt SIM kaardile laetud operaatorite teenustega. eSIM-kaardi näol on tegemist aga tehnoloogiaga, mis võimaldab ka tagantjärgi hõlpsasti eri operaatorite teenuseid juurde lisada ja vahetada, ilma et peaks SIM-kaarti puutumagi.