Toiduliidu volikogu esimeheks valiti taas Veljo Ipits

«Senised kolm aastat Toiduliidu volikogu eesotsas on olnud töisemad, kui algselt eeldasin,» ütles Ipits ja lisas, et tegeleda on tulnud mitmete oluliste teemade ja väljakutsetega, mida valitsuse vahetus ja uued maksureformid kaasa on toonud. «Seejuures on mul hea meel, et oleme suutnud Toiduliidu liikmete ja kohaliku toidutööstuse huve alati kaitsta,» sõnas ta ja lisas, et see eesmärk on tal ka järgmisel ametiajal.

​Ipits on veendunud, et Toiduliidu liikmed tajuvad liidu tugevat panust sektori jaoks olulistel teemadel kaasarääkimisel. «Meie soov on, et toidutööstus ja riigi majandus tervikuna areneksid ning et nii sektorisiseselt kui üldiselt säiliksid dialoog ja üksteisemõistmine. On oluline, et Eesti toidutööstuse ekspordivõimekus kasvaks ning eesmärgid oleksid siin ühised.»

Toiduliidu ülesanne on olla tööstusharu huve esindav arvestatav partner avalikule sektorile, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning teistele asutustele ning olla tööstusharu esindusorganisatsioon. Täna kuulub liitu erinevate ettevõtete ja organisatsioonide näol 64 liiget, kes annavad üle 85% Eesti toiduainetööstuse käibest. Liidu volikogu moodustavad kuni 30 erinevat Eesti toidutööstuse juhtivesindajat.