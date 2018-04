Rahapesuskandaali sattunud Danske Bankist lahkub Tõnu Vanajuur

Viimased kaks aastat on töötatud selleks, et ühtlustada Baltikumis klientidele pakutavad tooted ja teenused ning tehniline platvorm, ütles Vanjuur sotsiaalmeedia vahendusel. Nüüd, kui see on tehtud, on aeg astuda kõrvale ning jätkata – pärast aja maha võtmist – uues rollis väljaspool Dansket, lisas ta.