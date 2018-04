Harju Maakohus tegi täna otsuse BLRT Grupi hagis Anastassia Kovalenko vastu

Harju Maakohus möönis, et kõik Аnastassia Kovalenko väljaütlemised BLRT Grupi aruandluse ja investeeringute kohta on tõepoolest ebaõiged, kahjustavad kontserni huve ja BLRT Grupil on õigus nõuda Kovalenkolt 2017. aasta sügisel valimiskampaania ajal tehtud valeväidete Äripäeva ja Tartu Ülikooli ees ümberlükkamist. BLRT Grupp ootab endiselt Anastassia Kovalenkolt lähemal ajal väärinfo kummutamist.