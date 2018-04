Lähema kahe aasta jooksul tselluloositehas detailplaneeringuni ei jõua

«Lähteseisukohad ja mõjude hindamised peaks valmima oktoobris 2018. Pärast seda, kui üldse minnakse edasi, tehakse asukoha eelvalik,» sõnas peaminister Ratas, lisades, et see otsus jääb 2019. aasta maisse, vahendab ERR.

«Ja nagu ma olen kogu aeg ka öelnud, sellest, mis tuleb nende analüüside ja uuringute tulemusel, sealhulgas kohaliku kogukonna arvamusega – ükskõik, kes on tulevane valitsus – lähtutakse,» lausus Ratas, lisades, et ta on selles täiesti veendunud.