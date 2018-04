GE trahv Auvere üleandmise viibimise eest ületab 99,5 miljonit

«Leppetrahvi maksmise kohustus on tekkinud ka 2018. aastal. Mis summas täpsemalt, seda me praegu ei saa avaldada,» ütles Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kaarel Kuusk BNSile.

«Auvere elektrijaam töötab vastavalt Eesti Energia etteantud tootmisgraafikule. Emissioonide kogused, sealhulgas tolmuheitmed on madalad ja jäävad piirnormesse ka maksimaalsete koormuste juures. Näiteks täna ja viimastel nädalatel on Auvere elektrijaam töötanud täisvõimsusel – 300 megavatti. GE ei maksa leppetrahve, kui plokk töötab vastavalt tootmisgraafikule,» märkis Eesti Energia kommunikatsioonijuht.

«Uus kottfiltri süsteem on paigaldatud ja toimib hästi. Olulisemad ja suuremad võimekuse ja töökindluse testid on praeguseks edukalt läbitud, näiteks 28-päevane Trial Runi katse. Veebruaris 2018 tehti kasuteguri test ja praegu käib aruande koostamine. Auvere elektrijaama aastahooldus on plaanitud juunis-juulis, peale seda on plaanis elektrijaam GE-lt ametlikult üle võtta,» sõnas Kaarel Kuusk.