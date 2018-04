Youtube’i süüdistatakse illegaalses laste andmete kogumises

Esmaspäeval esitatud kaebusele on alla kirjutanud 20 erinevat huvigruppi, kes soovivad, et Föderaalne kaubanduskomisjon (FTC) hakkaks uurima Google tütarettevõtte tegevust, mis läheb nende sõnul vastuollu Interneti-põhise privaatsus kaitse seadusega (COPPA), mis piirab, kuidas ettevõte saab alla 13-aastaste laste andmeid koguda, vahendab CNN.

Süüdistajad soovivad, et YouTube maksaks noorte vaatajate pealt teenimise eest kümnete miljardite dollarite suurust trahvi.

Seaduse kohaselt tohivad ettevõtted koguda laste kohta andmeid vaid vanemate nõusolekul. «Google on teeninud YouTube'is lastega seotud isikuandmete kogumise pealt märkimisväärset kasumit. Selline ebaseaduslik kogumine on toimunud juba mitu aastat ja see puudutab kümneid miljoneid USA lapsi,» seisis kaebuses, mille algatajaks oli Digitaalse demokraatia keskus.

Vastavalt YouTube’i reeglitele ei tohi alla 13-aastased lapsed seda kasutada. Ka Google konto omamiseks, millega on võimalik Youtube’i sisse logida, peab olema vähemalt 13-aastane.

Vaatamata sellele saavad YouTube’i videosid vaadata ka need, kellel kasutajat ei ole. Nii lasevad vanemad kasutada lastel omaenda kontosid või valetavad lapsed end vanemaks, et endale siis konto luua. Viimase uuringu kohaselt on 45 protsendil 8-12 aasta vanustest lastest YouTube’i kasutaja.

Kuna lastele suunatud YouTube’i kanalitel on väga kõrged jälgijate arvud, teenitakse nende kanalite pealt ka suurt reklaamitulu.

Kuigi Google ei luba reklaamijatel oma sihtrühmaks valida alla 18-aastaseid lapsi, seisab kaebuses, et vaatamata sellele on endiselt mitmeid viise, kuidas ettevõtted saavad Google's oma reklaame lastele suunata. Näiteks saab lastele reklaami suunata vastavate märksõnadega.