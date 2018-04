Deutsche Bank vahetas pärast aastatepikkust kahjumit tegevjuhi välja

Nüüd on aga Deutsche Bank otsustanud, et Cryani teeneid enam ei vajata ning tema asemel astub juhi kohale tema sakslasest asetäitja, 47-aastane Christian Sewing.

Uus tegevjuht Sewing, kes on Deutsche Bankis töötanud oma karjääri algusest saadik ehk 25 aastat, on senini olnud vastutav privaat- ja kommertspanganduse operatsioonide eest.

Panga juhatuse esimehe Achleitneri sõnul on Sewing end aastate jooksul tugeva ja distsiplineeritud juhina tõestanud ning juhatus on kindel, et Sewingi ja tema meeskonna juhtimisel jõuab Deutsche Bank uude ajastusse.

«Ta suures osas kõrvaldas need ja tundub, et Deutsche Bank on nüüd hädas marginaalide ümber pööramisega, kuid ma kahtlen, kas uus tegevjuht suudab seda üleminekut edukalt teha. See on pigem Deutsche Banki enda fundamentaalne probleem,» kommenteeris analüütik.