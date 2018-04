Trump loodab, et Hiina annab kaubandussõjas järgi

Trump säutsus pühapäeval Twitteris, et «Hiina võtab oma kaubandusbarjäärid maha, sest see on õige asi, mida teha. Me teeme õiglase tehingu ja räägime asjad selgeks ka intellektuaalse vara suhtes.» Trump rõhus oma väidetavale sõprusele Hiina presidendi Xi Jinpingiga ja toonitas, et loodetavasti ootab mõlemat riiki ees suur tulevik.