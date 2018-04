Üle miljoni maksnud projekt, mida keegi ei taha

Kohtutäiturite koda tellis Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt ehk RIKilt uue veebiplatvormi e-Täitur. Ligikaudu 1,3 miljoni euro eest arendatud platvorm on aga nii kehv, et nõuab korda tegemiseks veel hinnanguliselt ligi 800 000 eurot, väidavad kohtutäiturid. Uus programm läheks arendajate sõnul, kellega kohtutäiturite koda on olukorda arutanud, maksma umbes kolm korda vähem.