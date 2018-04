Tuntud oravate vanadekoduäri mürtsuv algus tõrgub

Juba mõnda aega on nad valdades sagedased külalised. Iga nädal tehakse vähemalt üks väljasõit ja maakonnalehtede vahendusel tilgub järjest uudiseid sellest, kus nad on jälle maad kuulamas käinud ja avaldanud soovi kohalik hooldekodu enda kontrolli alla saada ja et kohe-kohe ilmselt saavadki. Päris libedalt pole asjad siiski sujunud. Neil on seni õnnestunud lülitada oma Südamekodude ketti kaks vanadekodu – üks Järvamaal Kärus ja teine Setomaal Värskas. Teel Eesti suurimaks hooldekodude pidajaks – just selline on nende ambitsioon – pole neil praegu rohkem edu olnud.