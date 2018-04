Transiidikeskuse ja ametiühingute vaidlus sunnib seadusi muutma

Seadusemuudatus tagab, et ametiühingute seaduses ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduses sätestatud kohustuste rikkumise korral on võimalik võtta vastutusele ka juriidilist isikut. Riigikogu on vastava eelnõu algatanud, kirjutas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski teisipäeval.