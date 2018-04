VIDEO: viis põhjust, mis toovad kaasa ebaedu – ja kuidas neist lahti saada

«Kui enamus meist soovib saada edukaks, siis miks on meie hulgas sellest hoolimata vaid üksikuid, kes saavad öelda, et nende eesmärgid on täidetud? Midagi ei ole teha, faktid räägivad enda eest – erinevad uurimused on tõestanud, et kõigest 2-8 protsenti kogu inimkonnast võib lugeda edukaks,» märgib Vahi oma blogis.

Ettevõtja ja koolitaja Viivika Vahi FOTO: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Ettevõtja ja koolitaja, kes alustas mõned aastad tagasi kursusesarjaga «Miljonäride kursus naistele», kirjeldab, kuidas ta selle koolituse käigus on puutunud kokku sadade toimekate Eesti naistega, kellest enamus ei olnud kuni kursusele tulemiseni siiski oma ideede teostamiseks midagi ette võtnud. «Selgus, et põhiliseks piduriks oli hirm ebaõnnestumise ees,» sõnab Vahi.

Selle tulemusel otsustas ta vaadata lähemalt, mis on need põhjused, mis takistavad inimestel edukaks saamist, ning leidis, et üldiselt saab neid koondada viie erineva punkti alla. Ühtlasi tõi koolitaja välja, mis aitab nendest ebaedu põhjustajatest oma käitumises lahti saada.

«Juhul kui peaksite avastama, et mõni neist ka teie puhul kehtib, saate nendega tegeleda ning põhjused elimineerida. Esimene etapp muutuste toimumiseks ongi põhjuse teadvustamine. Kui sellele järgneb ka tegutsemine parema tulemuse suunas, võib igaüks meist edukaks saada!» on Vahi veendunud.

Esimese ebaedu põhjusena loetleb Vahi üles otsustusvõimetuse.

«Üks, mis eristab edukaid inimesi ebaedukatest on võime otsuseid kiiresti vastu võtta. Lisaks ei muuda nad oma otsuseid kiiresti ega tihti. Samal ajal on väheedukatel kombeks pikkamööda otsusteni jõuda ning muuta neid sagedasti ja rutakalt,» kirjeldab ta. Siin soovitab Vahi harjutada ennast kiiremini otsustama. «Olge oma otsustes kindlad. Ärge muutke neid ülepea ja tihti,» ütleb ta.

Teisena toob koolitaja välja tegevuste edasilükkamise.

«Öeldakse küll, et tark ei torma, aga kui kohustuste edasilükkamine hakkab pärssima meie edu, siis tuleb sellest tegelasest vabaneda. Reeglina ei toimu iseenesest midagi ning tegemata tegevustel on kombeks kuhjuda. Need omakorda hoiavad meid rahutuna ning ei lase täielikult lõõgastuda,» kirjeldab Vahi.

Koolitaja sõnul ei tulegi kunagi õiget aega mingi tegevuse alustamiseks, mistõttu soovitab ta alustada sealt, kus ollakse. «Uskuge mind, pole parimat aega, kui nüüd. Alustage sealt, kus hetkel olete nende vahenditega, mis Teil parasjagu on. Tegutsemise käigus annab elu teile edasipidi uued vahendid,» leiab Vahi.

Kolmandaks ebaedu põhjuseks on tema hinnangul elueesmärgi puudumine.