Madal veetase tõi lennufirmale mitu lisalendu Hiiumaale

“Märtsikuise lennuliikluse opereerimine mandri ja suursaarte vahel oli tavapärasest pingelisem,” tõdes lennuettevõtte esindaja Rene Must. Möödunud kuu esimeses pooles takistas praamiliiklust madal veetase, mis tõi Transaviabaltikale sel perioodil Tallinn-Kärdla-Tallinn lennugraafikusse kaheksa lisalendu.

Must nentis, et kehvade ilmastikuolude pärast tuli märtsis Tallinn-Kärdla-Tallinn graafikus tühistada neli lendu. “Kuigi Kuressaare lennuväljal on vajalik täppismaandumisseade olemas, siis oli meil ka sel suunal harv juhus ilmastikuolude tõttu tühistada üks väljalend,” ütles lennuettevõtte esindaja.