Anne Mere: streikijad saavad vastuse nädala alguses

Streikijad, kes streikisid seni kõrgema palga nimel, tegid ettepaneku, et streik lõpeb siis, kui tööandja nõustub allkirjastama ametiühingu tunnustamise lepingu, millele saab rajada edasise koostöö ja sisulised kollektiivläbirääkimised kõigi töötajate nimel.

Streik tapamajas on kestnud kaks kuud ilma, et tööandja oleks streikijatele ühtegi konkreetset palgapakkumist teinud. Streikijate arvates ei vii tänane patiseis enam edasi ja nad loodavad, et tööandja nende pakkumise vastu võtab ja naaseb konstruktiivsete läbirääkimiste juurde.