Lõppeval nädalal õnnestus Trumpil oma raevukate säutsudega langetada reedeks S&P 500 indeksit 1,4 protsenti madalamale kui see oli esmaspäeval. Samal ajal on turgude volatiilsust iseloomustav indeks hüpanud üle 20, mis on kaks korda kõrgem tase kui mullu samal ajal.