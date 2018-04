Saaremaa silla otsus jäeti meelega järgmisele valitsusele

MKM-i teede- ja raudteede osakonna juhataja Ain Tatteri sõnul on uuringute tellimise ajendiks ettevõtjate ettepanek lahendada tulevikus võimalik püsiühendus kontsessioonilepinguga, kirjutab Saarte Hääl.

Tatteri sõnul ei pruugi see lahendus olla maksumaksja seisukohast kokkuvõttes riigile positiivse sotsiaalmajandusliku mõjuga. Samuti kaasneksid ebamõistlikud riskid Muhu/Saaremaaga ühenduse stabiilsuse tagamisel püsiühenduse valmimiseni.

Praegu olemasolevad arusaamad püsiühenduse hinnast ja mõjust pärinevad 2011. aasta uuringutest. Seal on tegemist käsitlusega, et riik ehitab silla, kasutajad maksavad 20 aastat ületustasu ning siis on ülesõit tasuta.