Ekspert Andrei Movtšan intervjuus Postimehele: Putini lubadustel pole reaalsusega midagi ühist

Vladimir Putin pidas 1. märtsil oma kuulsa wunderwaffe kõne ehk oma nö föderaalse pöördumise. Kõik räägivad sellest, mida Putin oma uutest rakettidest kõneles, aga enamus tema kõnest oli pühendatud ju suurejoonelistele majanduslikele ning sotsiaalsetele lubadustele. Kui reaalsed need lubadused on, arvestades Venemaa majanduse seisu?

See (kõne) polnud majandusest. Venemaal nimetatakse seda «jutuajamiseks vaeste kasuks» (разговор в пользу бедных ehk tühja loba ajamine). Ta on 14 aastat andnud samasuguseid lubadusi. Midagi on täidetud, midagi mitte.