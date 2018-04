Kuidas avaldada ihaldatud tööandjale muljet vähem kui ühe minutiga?

Nüüd on sinu võimalus astuda talle ligi ja jätta endast imekiiresti hea mulje. Ent kuidas seda teha?

Isegi kui sul on jube palju väärtuslikke kogemusi, millest võiksid päevade kaupa rääkida, ei jaksa ükski potentsiaalne värbaja sind kuigi kaua kuulata. Seepärast peaksid olema ettevalmistunud, kuidas lühikest soodsat hetke maksimaalselt ära kasutada.

Juhid ja personalitöötajad soovitavad sellisel puhul lühidalt ja selgelt välja tuua, mille poolest oled just sina eriti väärtuslik töötaja.

Personaliotsingu firma All About People asutaja Sherri Mitchell kirjeldab, kuidas tema üks kaastöötajaid koostas endale kunagi vaid 30-sekundilise perfektse nö liftikõne, kus rääkis konkreetselt ja kiiresti oma parimatest oskustest, varasematest kogemustest ja sellest, kuidas ta saab edaspidi kasulik olla töökohale, kuhu ta kandideeris. "Vähem kui 30-sekundiga sai intervjueerija selge ülevaate, mis kasu kandideerijast võiks olla," märkis Mitchell.

Sellise liftikõne pidamisel tuleb kasuks konkreetsete näidete toomine, mida ja kuidas tööle soovija saaks oma oskuste abil uue tööandja juures paremaks teha. FormAssembly digiturundaja Hannah Wright tõi siinkohal näiteks, et kui kandideerida mõnele turundusametikohale, ei tasu rääkida sellest, et ollakse kogenud sisuturundaja. "Pigem rõhuda sellele, et ma suudan kiiresti tuua teie kodulehele uusi kasutajaid," ütles Wright.