Jegorov tõmbas tagasi: pensionireform on tervikuna vajalik

Jegorov kritiseeris eile hilisõhtul sotsiaalmeedias tugevalt sel nädalal valitsuse poolt heaks kiidetud pensionireformi, mis hakkab mõjutama just nooremapoolsete inimeste pensioniväljavaateid.

«Täna kiitis VV heaks pensionireformi. Mina ja minu maksuinimesed on RMs selges opositsioonis,» säutsus ametnik. «VV saadab signaali 2019. aastal sündinule, et ära mõtle 18-aastaselt ülikooli minna - mine tööle ja saad 5 aastat staaži rohkem. Pigem mine üldse põhikooli järel - saad 8,» lisas ta.

Järgmises säutsus kirjutas mees: «Oleme 19 aastat rääkinud inimestele, et mõtle enne kui ümbrikut vastu võtad. Nüüd ütleme, et tühja sellest? Võta 500 kontole ja ülejäänud ümbrikus? Ka II sammas on niigi ju lammutamisel. Ma olen lihtsalt sõnatu.»

Järgnevas intervjuus selgitab Jegorov palju tähelepanu pälvinud säutsude tagamaid.

Dmitri Jegorov, on siis uus pensionireform tõesti nii hull nagu te Twitteris kirjutasite?

Ei-ei. Reform tervikuna on väga vajalik. Kindlasti pole see õige, kuidas mõned väljaanded minu säutse pealkirjastasid, et Jegorov andis pensionireformile hävitava hinnangu. Kaugeltki mitte. Kordan veel, et reform on oluline. On väga palju probleeme, mis aina süvenevad, kui reformi ei tehta.

Ma ei ole paduliberaal ega padukapitalist. Ma annan endale aru, et suurem solidaarsus ühiskonnas on vajalik. Kui pensionite vahe on kordades, toob see probleeme ja tekitab sotsiaalseid pingeid.

Aga ma juhtisin lihtsalt tähelepanu lihtsalt mõnele detailile, mille peale tasub tõsiselt mõelda enne kui uus pensioniseadus lõplikult vastu võetakse. See on küll poliitiline otsus, aga debatt pensioni üle võiks olla kõigi jaoks avatud. Peame siin inimeste teadlikkust kindlasti tõstma.

Teie terav kriitika, et pension seotakse tulevikus rohkem töö staažiga ei ole ju detail, vaid väga põhimõtteline ja maailmavaateline muutus.

Selles mõttes olen nõus, et minu kriitika ei olnud maksutehniline. See oligi rohkem poliitiline ja ideoloogiline avaldus. Ma loodan, et kodanikuna on mul enda seisukohtade avaldamiseks õigus olemas.

Esimene osa minu kriitikast puudutab ebaõigluse momenti. Võtame näite: inimene, kes sünnib järgmisel aastal, saab 2037. aastal täisealiseks. Siis on tema valik, kas ta läheb ülikooli või siseneb tööturule. Ta võib mõtlema hakata, et kui ma ülikooli ei lähe, vaid siirdun selle asemel hoopis tööle, siis minu pension on tulevikus 5 aasta staaži jagu kõrgem. Veel hullem on siis, kui inimene otsustab staaži pärast tööle minna kohe pärast põhikooli. Kas see sõnum, mis me reformiga välja saadame, on ikka õige. Minu arust mitte.