Eesti lähenemine jõuab ka Maltale

Malta on uurinud erinevaid võimalusi jäätmetest energia tootmiseks ning soovib ekspertide soovitustele tuginedes kasutusele võtta sarnase tehnoloogia, mis on kasutusel Iru jäätmepõletuselektrijaamas.

«Eesti kogemus näitab, et pärast Iru jäätmepõletuselektrijaama käivitamist 2013. aastal on Eestis oluliselt vähenenud suuremahuline segaolmejäätmete ladestamine prügilatesse,» rääkis Iru jäätmepõletuselektrijaama opereeriva Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Ta märkis, et jäätmete ladestamine prügilatesse ei ole mõistlik tegevus ning Malta delegatsioon soovib tutvuda Iru elektrijaama ning Eesti kogemusega, et leida võimalusi, kuidas oma riigis jäätmete probleemi leevendada.

Kärmase sõnul on segaolmejäätmete energeetiline väärtus samaväärne põlevkivi ja hakkepuiduga, millest lähtuvalt saaks Malta sarnase jäätmepõletusjaama rajamisel leevendada nii prügi ladestamise kui energiatootmise probleemi. Ka on Malta ja Tallinn elanike arvu poolest võrreldavad.

«Irus kasutusel oleva tehnoloogiaga ollakse kursis küll paberil, kuid arusaadavalt soovisid nad ka kohapeal veenduda, kuidas jaam täpselt toimib või milline on selle mõju välisõhule. Näiteks on jäätmepõletuselektrijaama puhastussüsteemid niivõrd võimsad ja efektiivsed, et õhuheitmed on võrreldavad paarikümne puiduküttel eramaja õhuheitmetega,» rääkis Kärmas.