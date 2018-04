Circle K juht: Eesti kütusehinna vahe teiste Balti riikidega tuleb eelkõige maksudest

Olukorras, kus bensiini hind on Eesti tanklates tõusnud viimase nelja aasta kõrgeimale tasemele, on Lätis ja Leedus kütuse hind Eestist aga oluliselt madalam ja seda just maksuerinevustest tulenevalt, leiab Circkle K juht Kai Realo.