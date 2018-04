GRAAFIK: harukordne aeg Eestis – rõivad ja jalanõud odavnevad

Võrreldes eelmise aastaga alanesid märtsis riiete ja jalanõude hinnad 0,9 protsenti. Kui detsembris tõusid riiete ja jalanõude hinnad 3,6 protsenti, siis järgnevatel kuudel on hinnatõus aeglustunud, mis märtsis päädis hoopis hinnalangusega.

Tõsi, viimase tosina aasta jooksul on üksikuid hinnalangusega kuid olnud ka varem, aga need on olnud aasta teisel pool, näiteks eelmise aasta augustis (-0,5 protsenti), 2014. aasta juulis ja detsembris (mõlemal kuul -0,1 protsenti).