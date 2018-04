Hiina on valmis kaubandussõjas USA-ga maksma «mistahes hinda»

Trump teatas neljapäeval trotslikust avalduses, et kaalub Hiina toodetele juba uute tariifide kehtestamist umbes 100 miljardi dollari väärtuses impordile Hiinast. Trump on juba varem algatanud 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele uute imporditariifide kehtestamise, mis peaksid jõustuma mais.

Hiina on reageerinud Trumpi algatatud imporditariifidele omapoolse plaaniga 50 miljardi dollari väärtuses USA importkaupadele uued 25-protsendilised tariifid.

«Selle asemel, et oma vääritikäitumist parandada, on Hiina otsustanud kahjustada meie põllumehi ja tootjaid,» ütles Trump neljapäeval avalduses. «Hiina ebaõiglaste vastusammude valguses" on president enda sõnul andnud kaubandusametnikele juhised «kaaluda, kas 100 miljardi dollari väärtuses lisatariifid oleksid kohased».