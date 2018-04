Valitsus läheb Tartu protestist hoolimata tselluloositehase eriplaneeringuga edasi

«Olen korduvalt öelnud, et riigi eriplaneering ei tähenda tehase ehitamist. Ma ei võta seisukohta, kas tehas peab tulema või mitte, aga ma pooldan seda, et valitsus saaks lõppotsuse teha uuringutulemuste põhjal ja need ootavad meid alles ees,» ütles Jaak Aab rahandusministeeriumi pressiteate vahendusel.

«Ei saa teha ühe käega regionaalpoliitikat ja teise käega emotsioonide ajel seda takistada. Kui ettevõtjatel on plaan investeerida Eesti majandusse ning luua uusi töökohti väljaspool Tallinna, siis me peame seda võimalusel lubama. Rõhutan sõna «võimalusel», sest tehast ei saa rajada looduse arvelt ning lõplik otsus selgub siis, kui plussid ja miinused on kokku liidetud – pidades silmas ka omavalitsuste seisukohti. Seega kõik on veel lahtine,» ütles Aab.

Riigihalduse minister ei nõustu omavalitsuste väidetega, et eriplaneeringu koostamine pole algatatud õiguspäraselt ning riikliku huvi määratlemisel on tehtud vead. Aabi sõnul algatati riigi eriplaneering, sest selle toimimise ja asukoha vastu on suur avalik huvi ning sellel võib olla suur keskkonnamõju piirkonnale ja kogu Eesti metsaressursile. Ühtlasi rõhutas ta, et seejuures tuleb tervikpilti vaadata ka metsa väärindamise seisukohast.

Rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohtadele tuginedes algatas valitsus mullu Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu. Selle käigus toimub keskkonnamõju strateegiline hindamine võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks.

Eriplaneeringu protsess koosneb asukohtade võrdlusest ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest. Paralleelselt viiakse läbi asjakohased uuringud ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.

Planeeringumenetlus on avalik ning sellesse kaasatakse omavalitsused, huvigrupid ja kohalikud elanikud. Kõik huvitatud osapooled saavad teha ettepanekuid, milliseid lisauuringuid peaks veel läbi viima. Kui uuringute tulemusel selgub, et tehase rajamine pole võimalik, siis ei ole põhjust jätkata ka planeeringu koostamisega.