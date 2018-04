Putin kurtis Vene majanduse kartellistumise üle

"Selle tulemusena käib majanduse võistlusvõimelistes valdkondades kartelliseerumise protsess, õõnestatakse ettevõtjaalgatust ja oma ettevõtte rajamise stiimuleid," sõnas Vene riigipea.

Tema sõnutsi arvavad inimesed neis tingimustes, et neil on vähe võimalusi jõuda turule, kus võimutsevad riigi- ja riigi osalusega ettevõtted, et nendega võisteldes on raske saada riigi või omavalitsuse tellimust.

"Riigistruktuuridel, riigi osalusega ettevõtetel on sootuks teised lobi- ja rahalised võimalused, ka ligipääs krediitidele on märksa lihtsam nagu on olemas ka oksjonite enda kasuks kallutamise tehnoloogiad - me teame, kuidas need toimivad," ütles Putin.

President märkis, et sellest "majandusele tulenev kahju on tohutu, me lihtsalt ei adu seda".