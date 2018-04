Ossinovski tüdruksõber lahkus läbiotsimise eel Läti riigifirmast

Udalova ütles, et ta esitas teisipäeval toimunud nõukogu koosolekul oma tagasiastumisavalduse ettevõtte juhtkonnast ja nõukogu selle ka rahuldas. Tema sõnul lahkub ta Latvijas Autocelu Uzturetajs juhatusest isiklikel põhjustel, peamiselt oma suhte tõttu Oleg Ossinovskiga, kellega ta on suhtes olnud kaks aastat.

Udalova ütles, et ta on otsustanud kolida Eestisse ja ta on siin endale ka juba töö leidnud.

Päev hiljem ehk 4. aprillil otsustas Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) otsida läbi Latvijas Autocelu Uzturetajs kontori. Ettevõtte teatel ühtegi Latvijas Autocelu Uzturetajs töötajat kinni ei peetud, kuid ettevõtte esindaja ei soovinud läbiotsimise võimalikke põhjuseid avalikustada.

Kui Udalova käest küsiti KNAB-i läbiotsimise kohta, vastas ta, et on sellest kuulnud kuid tal ei ole infot, et läbiotsimine võiks olla seotud tema tööga ettevõttes.

Udalova nimetati Latvijas Autocelu Uzturetajs juhatuse liikmeks 2016. aasta 26. aprillil. Enne seda töötas ta Saulvedis Varpinsi advokaadibüroos, Riia linnavalitsuses ja Latvijas Autocelu Uzturetajsi hankeosakonna juhina.

Udalova palk oli 2016. aastal Latvijas Autocelu Uzturetajsis 71 528 eurot ja tal oli sääste 75 000 eurot ning laene 22 629 eurot, seisab tema ülemöödunud aasta maksudeklaratsioonis.

Märtsi alguses kirjutas Läti meedia, et Udalova aitas veebruari keskel tasuda korruptsioonis ja rahapesus süüdistatava pankrotihalduri Māris Sprūdsi 500 000-eurose kautsjoni. Udalova ütles toona BNS-ile, et ei maksnud Sprūdsi kautsjonit, kuid laenas raha oma heale sõbrale. Udalova keeldus toona kinnitamast, kas ta on Ossinovskiga suhtes ning kas pankrotihalduri vend Kristaps Sprūds, kes füüsiliselt kautsjoni tasus, oli see hea sõber kellele Udalova raha laenas.