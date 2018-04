Vaata, milliseid autosid näeb altkäemaksu võtmises kahtlustatava õuel

Lisaks kirjutas Eesti Päevaleht, et Vink armastas ringi sõita Lamborghiniga ning tema Haaberstis asuva häärberi õuel on uhke autopark. Sama kinnitasid ka täna Postimehe poolt tehtud droonifotod.

Peale nende peeti altkäemaksukuriteoga seoses kinni kolm meest, kellest üks on Postimehe andmeil eraettevõtja Taavi Koplimäe. Tema ainuomanduses on Raplamaal Kaius registreeritud KTK Tehnika OÜ, mis on peaaegu ainsana aastaid, alates 2012. aastast võitnud kasutatud busside riigihankeid pealinnas.