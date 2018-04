Donald Trumpi sõda Jeff Bezose vastu

Teisipäeval, kui Donald Trump kohtus Kersti Kaljulaidi ja teiste Balti riikide presidentidega, lõunatas USA president ka maailma ühe suurema infotehnoloogiaettevõtte Oracle kaastegevjuhi Safra Catziga, kes kurtis, et Pentagoni pilvetehnoloogiahange tundub olevat kirjutatud Amazonile. Ehkki Amazon on tuntud kui maailma suurim internetikaubamaja, on see ka üks suuremaid ja kiiremini kasvavaid pilveteenuste pakkujaid.