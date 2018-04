Maailma suurim poekett kiidab taevani Viljandi pakiroboteid

Nüüd, pea kaks aastat hiljem, kirjutab kaubamajakett oma blogis, et Pickup Tower’ite (nii nimetatakse Cleveroni pakiroboteid) kasutusele võtmine on olnud edulugu. «Vastukaja on olnud tohutult positiivne,» kirjutatakse blogis. Kokku 200 pakiroboti kaudu on tehtud praeguseks pool miljonit tellimust.