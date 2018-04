Valitsus plaanib vähem kulutada, aga ei tea veel, millelt säästa

Kui uue majandusprognoosi valguses peaks selguma, et Eesti majandus kasvab oodatust kiiremini, on valitsus valmis riigi kulutusi tagasi tõmbama, et säästa halvemateks aegadeks, kinnitas Ratas teisipäeval Vikerraadio eetris olnud saates «Stuudios on peaminister».