Plagiaadiskandaali sattunud reklaamiagentuur Division tagastab Kuldmuna auhinnad

«Vabandame originaaltööde autori, kliendi, reklaamisektori ning kõigi teiste osapoolte ees ja teeme kõik endast oleneva, et tekkinud olukorrale lahendus leida ning tulevikus sarnaseid vigu vältida,» ütles Sool. «Saime valusa õppetunni, mis on kahtlemata õpetlik nii meile kui teistele reklaamitegijatele. Kutsume kõiki üles oma allhankijate loodut veelgi tugevamalt kontrollima.»

Sool tõi välja, et konkursile esitatud 20 tööst koosnevast seeriast 18 on Vladimir Prjadilshikovi ja Andrus Lemberi omalooming.

Kuivõrd freelancerina Divisionis projekti loovjuhina töötanud Kadi Hugo eilses intervjuus Postimehele selgitas, et probleem oli kommunikatsioonis ning süüdi on meeskonna vahetus, pühib loovagentuur ennast vastutusest puhtaks, süüdistades kogu skandaalis ainuisikuliselt vabakutselist loovjuhti.

Divisioni esindaja Sool väidab, et allhankija Kadi Hugo on tunnistanud, et ta ei informeerinud tellijat kahe plagieeritud töö algallikast ja esitles neid enda omadena. Soola sõnul on ta vabandanud nii Divisioni kui ka originaaltööde autori ees. Division on Soola sõnul olnud tööde originaalautori Malika Favre’ga kontaktis ning kunstnikul ei ole Divisionile ühtegi etteheidet.

«Favre on kõik tööd üle vaadanud ning tunnustanud Divisioni 18 originaaltööd kui tugevat sooritust, mis ei ole kuidagi tema loominguga seotud. Kadi Hugo on samuti tema ees vabandanud ja kokku leppimas autorile kahju kompenseerimises,» lisas Sool.

ETKALi juhatuse liikme Ivo Kallasmaa sõnul tegi Divison aumeheliku otsuse, mida tunnustab kogu ETKALi juhatus. «Kahju on neist Divisioni disaineritest, kes tegid ära 90 protsenti tööd, mille puhul oli tegemist 100 protsenti omaloominguga ning mis väärinuks auhinda. Võttes arvesse sektori rolli ühiskonnas ja loovusvõistluse Kuldmuna mainet, ei saa me plagiaati kuidagi tolereerida,» sõnas Kallasmaa.

ETKALi juhatuse liige Tanel Lillepalu sekundeeris Kallasmaale, tuues välja, et Divisoni käitumine kahetsusväärse uudise ilmsikstuleku järel on eeskujuks kogu sektorile. «Teiste tööde esitlemist enda omade pähe kahjuks endiselt juhtub ja on hea, et see välja tuli. Juhtum on väärt õppetund kogu sektorile, juhtides tähelepanu kontrolli vajadusele eriti siis, kui loovtöö ei tule agentuuri seest,» sõnas Lillepalu.